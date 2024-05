Ngonge suona la carica: messaggio fortissimo alla squadra sugli obiettivi

Nel corso del pre partita di Napoli-Bologna in onda su Dazn Cyril Ngonge ha presentato il match che attende gli azzurri.

Le ultime chances europee del Napoli passano indubbiamente dal match di oggi. Gli azzurri, tra pochissimi minuti affronteranno il Bologna allo Stadio Maradona, in un big match potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Il Napoli, dopo una stagione molto deludente proverà a giocarsi le ultime carte per provare l’assalto alla zona Europa. La qualificazione alla prossima Champions League, purtroppo, è sfumata già da diverso tempo. Ancora possibile, seppur complicata, la qualificazione alla prossima Europa League. Gli azzurri, infatti, distano 5 punti dalla Lazio al momento in ottava posizione che potrebbe valere la qualificazione qualora l’Atalanta dovesse vincere la finale contro il Bayer Leverkusen. Gli azzurri, così, non interromperebbero una striscia positiva di 14 apparizioni consecutive nelle competizioni europee.

Situazione completamente diversa, invece, per il Bologna. La squadra di Thiago Motta, infatti, è ad un passo da una storica qualificazione alla prossima Champions League. I Felsinei, infatti, sono attualmente al 4° posto in classifica e stanno per raggiungere un traguardo insperato alla vigilia di questa stagione.

Cyril Ngonge suona la carica prima del match tra Napoli e Bologna

Un match che vale tantissimo, dunque, quello tra Napoli e Bologna. Gli azzurri, oltre alle mere ambizioni di classifica, devono provare a chiudere con dignità una stagione fallimentare.

La carica degli azzurri la si può notare anche nelle parole di Cyril Ngonge che ai microfoni di Dazn ha presentato il match che inizierà tra pochissimi minuti.

Di seguito quanto evidenziato:

Non è un momento semplice, che sensazioni stai vivendo e che settimana è stata?

“Una settimana compatta, di squadra. Abbiamo lavorato tutto insieme e abbiamo ancora l’obiettivo di andare in Europa. Non è stata una settimana diversa dalle altre, abbiamo lavorato duro per provare a raggiungere i nostri obiettivi”.

La squadra, dunque crede ancora di poter raggiungere obiettivi importanti nonostante manchino poche partite alla fine della stagione. Gli azzurri, che molto spesso sono apparsi demotivati nel corso dell’anno, ora sembrano aver imboccato la strada giusta e trovato una determinazione che potrebbe permettergli di chiudere in crescendo il campionato.

In estate, poi, ci sarà una vera e propria rivoluzione, ma le ottime prestazioni dell’ex Hellas Verona da quando è arrivato, dovrebbero garantirgli un posto in squadra il prossimo anno.