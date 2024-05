“Perché l’addio al Napoli?”: Spalletti torna a parlare, la risposta fa discutere

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli fa ancora tanto male ai tifosi azzurri: il ct della Nazionale è tornato a parlarne e fa discutere.

La stagione del Napoli è una delle peggiore dell’era targata Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, infatti, ha fallito ogni obiettivo che la società aveva prefissato alla vigilia della stagione. Gli azzurri non sono riusciti a difendere lo scudetto e hanno mancato anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Per comprendere meglio le dimensioni di una stagione così negativa, gli azzurri sono la terza squadra campione d’Italia in carica a fallire la qualificazione alla Champions nella stagione successiva alla vittoria dello scudetto dal 2000 ad oggi.

Sono diverse le motivazioni che hanno portato ad un tracollo così negativo. Il mercato non è stato certamente all’altezza delle aspettative e anche la scelta di sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcìa non ha pagato.

La storia d’amore tra Luciano Spalletti e il Napoli si è interrotta bruscamente dopo la vittoria dello scudetto. De Laurentiis aveva esercitato la clausola che permetteva al Napoli di prolungare di un anno il contratto del tecnico di Certaldo, ma Spalletti ha deciso di dimettersi.

Il suo addio ha lasciato un vuoto incolmabile sulla panchina del Napoli e soprattutto nel cuore dei tifosi azzurri. In molti, inoltre, credono che con Spalletti in panchina, il Napoli non avrebbe faticato così tanto in questa stagione.

Dello stesso parere è anche Spalletti che è tornato a parlare del suo addio ai campioni d’Italia e le sue parole sono destinate a far discutere.

Di seguito le sue parole nel corso del World Meeting on Human Fraternity al Coni, riportate da Sport Mediaset:

“Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi. Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda”.