Murales di Maradona, visita speciale prima di Napoli-Eintracht: c’è un ex Juve (FOTO)

Gita tra le strade di Napoli per il “principino” Claudio Marchisio. L’ex giocatore della Juventus è stato fotografato in serata davanti allo storico murales dedicato a Maradona, nei Quartieri Spagnoli.

Marchisio davanti al murales per Maradona? Il motivo riguarda Napoli-Eintracht!

Marchisio non si trova lì per caso. L’ex centrocampista infatti domani sera farà parte della squadra di Amazon Prime che commenterà e seguirà direttamente dal campo tutto quello che succederà allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte in una sfida da dentro o fuori.

Marchisio Murales Maradona

Guidato da Alessia Tarquinio, Marchisio commenterà pre e post partita insieme ad altri ospiti, con la possibilità di intervistare i protagonisti ed analizzare tutte le dinamiche del match.

Prima dell’impegno lavorativo dunque l’ex bianconero ha voluto prendersi una serata libera per girare le strade della città. Ovviamente all’appello non poteva mancare la visita al Murales di Maradona, diventato ormai un vero e proprio simbolo della città e dell’intero popolo partenopeo.