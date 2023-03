Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dalla storia. Gli azzurri, guidati da capitan Di Lorenzo, possono arrivare per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. La partita di domani sera al ‘Maradona‘ contro l’Eintracht Francoforte è stata caratterizzata da un numero infinito di polemiche dovuto al divieto imposto ai tifosi tedeschi di arrivare in città per assistere alla partita.

La Prefettura teme scontri tra gli ultras e ha tentato di contenere il più possibile i rischi. Ma dall’Eintracht e, in generale, da Francoforte, sono arrivate forti accuse alle forze dell’ordine italiane per la gestione del caso.

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, attraverso i canali social del club ha mandato un appello alla tifoseria azzurra. Nessuno scontro, nessuna difficoltà e solo gioia e speranza per la partita: è questo il messaggio del capitano azzurro.

Cari tifosi del Napoli, è il vostro capitano che vi parla: stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e liti con chi arriverà in città. Non solo nello stadio, ma per le strade, piazze e ovunque nella nostra meravigliosa città.

Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni, cerchiamo di rendere la giornata di domani come una giornata di festa. Mi raccomando, non accettiamo alcuna provocazione, tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre forza Napoli.