Champions League, passano Inter e Mancherster City: il quadro delle squadre qualificate

Manca sempre meno per capire quali saranno tutte le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. In attesa di Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool, in programma domani, questa sera sono state Inter e Manchester City a strappare il pass per il prossimo turno.

Pareggio senza reti al Do Drogao per la squadra di Inzaghi, a cui basta il gol di Lukaku firmato a San Siro per ottenere la qualificazione.

Tutt’altro canto invece a Manchester, dove la squadra di Pep Guardiola ha dominato in lungo e largo il Lipsia di Marco Rose. La sfida è terminata con il risultato di 7-0, con Haaland autore di una prestazione superlativa: il fuoriclasse norvegese ha infatti messo a segno 5 gol, eguagliando il record di Messi (contro il Beyer Leverkusen) e di Luiz Adriano (contro il Bate Borisov) per reti siglate in unico match di Champions League.

Inter e Manchester City si uniscono dunque alle già qualificate Milan, Bayern Monaco, Benfica e Chelsea.

Se il Napoli dovesse dunque passare il turno, saranno ben tre le squadre italiane presenti ai quarti di finale di Champions League. In caso di passaggio del Real Madrid ai danni del Liverpool, la Serie A sarebbe inoltre il campionato europeo più rappresentato.