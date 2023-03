Trasferta vietata ai tifosi di Francoforte, Ceferin si ribella: “Decisione intollerabile”, la minaccia al Napoli!

La UEFA ha preso posizione dopo la decisione del TAR Campania di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht per la sfida prevista domani sera al Maradona.

Il numero uno della UEFA Ceferin ha definito la situazione come “intollerabile“, minacciando “l’urgente bisogno di cambiare le cose“.

Nonostante il divieto, centinaia di tifosi dell’Eintracht si sono riversati per le strade di Napoli, accompagnati anche da alcuni supporters dell’Atalanta, a loro gemellati. L’attenzione delle forze dell’ordine resta massima, con la speranza di non rivedere le brutte scene già viste al Deutsche Bank Park.

Di seguito le parole di Ceferin:

Trasferta vietata, Ceferin: “Cambieremo le regole, decisione sbagliata!”

“Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si può giocare lì. È semplice: cambieremo le regole. Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo perché la decisione delle autorità è assolutamente sbagliata“.