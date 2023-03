Napoli-Eintracht, Spalletti pronto a tre cambi rispetto all’Atalanta

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Eintracht Francoforte nella serata di mercoledì al Diego Armando Maradona, dove è in programma il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Un vero e autentico appuntamento con la storia per gli azzurri, che potrebbero per la prima volta approdare ai quarti di finale della competizione.

Gli azzurri possono contare sul doppio vantaggio messo a segno all’andata, ma in ogni caso Luciano Spalletti vuole tenere alta la tensione per evitare ogni calo di attenzione. Intanto, arrivano novità su quella che è la probabile formazione degli azzurri.

Il punto sugli infortunati

La situazione non può che essere collegata alla situazione infortuni in casa Napoli, dove ieri sono arrivate novità circa dall’infermeria.

Kim ha svolto regolarmente allenamento, quindi dovrebbe portare dal primo minuto

ha svolto regolarmente allenamento, quindi dovrebbe portare dal primo minuto Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.

si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo

ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo

Come cambia la formazione contro l’Eintracht

Quale sarà la formazione che schiererà Luciano Spalletti per Napoli-Eintracht? I cambi potrebbero essere tre rispetto all’ultima partita di campionato contro l’Atalanta.

Tra i pali, dovrebbe tornare Alex Meret, soprattutto se il polso non dovesse dare più alcun fastidio. Novità anche sull’out di sinistra, dove rientrerà Mario Rui: all’andata, il portoghese finì in panchina, ma in questo caso ll’ex Roma ed Empoli è favorito per una maglia da titolare, visto che rientra dalla squalifica per due turni in Serie A.

Davanti, sale la candidatura di Lozano: le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno e non è escluso che Spalletti possa puntare su di lui, visto l’ottimo stato di forma palesato nelle ultime settimane dal nazionale messicano.

Per il resto, la formazione non dovrebbe subire grossi cambiamenti: è verosimile pensare, infatti, che anche Kim (uscito anzitempo per un problema al polpaccio contro l’Atalanta) possa essere schierato dal primo minuto.