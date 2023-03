Kim out contro l’Eintracht? Indizio sulle sue condizioni, cosa trapela

Nella serata di mercoledì, il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Una sfida che può regalare al club azzurro il raggiungimento dei quarti, traguardo mai raggiunto prima d’ora nella storia dei partenopei.

La squadra di Luciano Spalletti è forte del doppio vantaggio messo a segno nella gara d’andata, anche se la qualificazione va ancora del tutto guadagnata. L’Eintracht resta una squadra da tenere d’occhio, nonostante l’assenza di un calciatore importante come Kolo Muani, espulso nella sfida precedente.

Cosa è successo ieri a Castel Volturno

Nella giornata di ieri, la SSC Napoli ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda le condizioni dell’ex Fenerbahce, che si è allenato regolarmente nella sessione di allenamento.

D’altronde, anche lo stesso Spalletti si era dichiarato ottimista sul problema accusa da Kim nel corso della gara contro l’Atalanta, che lo ha visto uscire anzitempo in favore di Juan Jesus.

Ma cosa farà il tecnico di Certaldo? Lo manderà di nuovo in campo o le sue condizioni mettono comunque ancora in guardia lo staff?

L’aggiornamento verso l’Eintracht

Anche secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il calciatore è pronto a ritornare titolare fin da subito. Il fastidio al polpaccio – problema che, tra l’altro, Kim ha già accusato ai Mondiali in Qatar – sembra essere dunque già un lontano ricordo per il difensore,

Allarme rientrato, dunque, in casa Napoli, che può contare anche sulla solidità del nazionale sudcoreano per l’appuntamento alla storia in programma mercoledì.