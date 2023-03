La Juventus questa sera è riuscita a portare a casa i tre punti nella sfida contro la Sampdoria: 4-2 il risultato finale. Sfida che ha visto protagonista anche il calciatore di proprietà del Napoli, Alessandro Zanoli, con un assist di notevole fattura per il momentaneo 2-2.

Ma il mattatore di serata è senza dubbio il bianconero Adrien Rabiot, autore di una doppietta. Tuttavia, uno dei suoi gol è viziato da un tocco di mano, che ha scatenato la polemica sui social.

“Era da annullare”: Marelli non ha dubbi

A tal proposito, Luca Marelli ai microfoni di DAZN si è così espresso:

Per quanto riguarda il tocco di mano secondo me c’è. Mi ha sorpreso molto soprattutto il check del Var velocissimo. Questo gol andava annullato perché il contatto c’è a tutti gli effetti. Un altro elemento che fa sorgere il dubbio è la mancata esultanza di Rabiot che a mio avviso sapeva di averla toccata con il braccio, per esultare ha atteso che indicasse il centrocampo l’arbitro.