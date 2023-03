In questo momento sono in campo Juventus e Sampdoria, ultima sfida di questa domenica di campionato. Una sfida di vitale importanza per entrambe le compagini: i bianconeri vogliono una vittoria per portarsi sempre più a ridosso della zona Europa, mentre i blucerchiati cercano un sussulto per dare un segnale (seppur disperato) in ottica salvezza.

È in campo, dal primo minuto, anche Alessandro Zanoli, calciatore di proprietà del Napoli ora in prestito alla società ligure. L’esterno, man mano, si sta ritagliando il suo spazio nelle considerazioni del tecnico Dejan Stankovic.

L’esterno protagonista contro i bianconeri

Il calciatore di proprietà del club azzurro, sbarcato in Liguria nell’affare che ha portato in azzurro Bereszynski. Una mossa ritenuta opportuna dal club azzurro per portare a casa un rinforzo d’esperienza e per consentire al giovane calciatore, frattanto, di farsi le ossa senza eccessive pressioni.

Intanto, Zanoli si è reso protagonista questa sera nel corso della sfida contro la Juve: è suo l’assist servito al compagno di squadra Djuricic, che insacca alle spalle di Perin il pallone del momentaneo 2-2.

Un’azione personale degna di nota da parte dell’esterno, tenuto inevitabilmente in considerazione dal tecnico Luciano Spalletti in ottica futura.