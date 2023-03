Calciatore della Juve avvistato per le strade di Napoli: pazzo per la pizza

La Juventus ieri sera ha vinto in casa contro la Sampdoria, in una partita non senza polemiche arbitrali riguardanti il gol del 3-2 segnato da Adrien Rabiot e che ha indirizzato il match. Un calciatore della Vecchia Signora però ha approfittato della giornata di oggi per venire a Napoli a mangiare una buona pizza.

Pizza con dedica da Sorbillo per il calciatore della Juve

Come testimoniato da Gino Sorbillo attraverso uno scatto pubblicato sui social, l’artista della pizza napoletana ha ospitato all’interno di uno dei suoi locali un calciatore della Juventus. Si tratta di Arek Milik, ex attaccante del Napoli, attualmente agli ordini di Max Allegri in bianconero.

Milik è fermo ai box per infortunio da oltre un mese per lo stop patito in occasione della sfida contro il Monza, dovrebbe provare a rientrare almeno a disposizione per il big match di domenica prossima contro l’Inter. Nel frattempo si è regalato una piacevole gita a Napoli per gustare una pizza che evidentemente gli deve mancare molto lì a Torino.