Il Napoli visto dagli ex CT: “In Europa può andare lontano insieme a un’altra italiana”

Storici, emozionanti e dirompenti. Tre aggettivi forti, proprio come questo Napoli e che ne descrivono al meglio l’essenza stagionale. Capaci di dominare anche l’Atalanta, in un Maradona tornato ad alzare la voce, gli azzurri di Spalletti comandano ancora dall’alto una Serie A quasi del tutto annichilita.

All’ombra del Vesuvio c’è però ancora tanta voglia di scrivere la storia, arrivando al traguardo il prima possibile e sognando anche quell’Europa imprevedibile. Mercoledì saranno infatti ottavi di ritorno fra Napoli e Francoforte, con le possibilità azzurre di raggiungere i quarti di Champions ormai giunte alle stelle. Possibile risultato storico, dunque, per i partenopei di cui tanto bene ormai si parla.

Un interessante format è apparso stamane sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Una quadrupla intervista fra CT, posta dal quotidiano rosa ad allenatori del calibro di Arrigo Sacchi e Cesare Prandelli. Fra i tanti temi trattati, si è ovviamente parlato di Napoli, e di come il calcio degli uomini di Spalletti possa portare risultati anche in Europa:

Quanto invece evidenziato per Prandelli : “Stiamo vivendo una stagione anomala, visto anche il lungo stop per i Mondiali. Credo però che quest’ultimo non abbia influenzato così drasticamente il corso delle sfide, dati alla mano le gerarchie sono sempre le stesse. Un esempio certo è assolutamente il Napoli. Gli azzurri sono fortissimi e stravincono sempre, possono davvero dire la loro anche in Europa oltre che in Serie A”.

Quanto dichiarato da Sacchi : “Sono molto contento del rendimento europeo delle nostre squadre, vedo un risveglio del calcio italiano. Anche da noi si sta capendo finalmente che il gioco paga, e che per vincere non basta solo avere campioni come il PSG. Serve anche un gruppo unito e compatto, proprio come quello del Napoli. Gli azzurri giocano un calcio propositivo e strategico, fanno cose straordinarie. Insieme al Milan, il Napoli può togliersi davvero tante soddisfazioni anche in Europa”.

Gli ultimi due tasselli di questa quadrupla intervista fra CT sono quindi due personaggi che Napoli l’hanno vissuta sulla propria pelle: Dino Zoff (fra i pali partenopei dal ’67 al ’72) e Roberto Donadoni (in azzurro da allenatore nel 2010):

Le parole di Zoff: “Il nostro calcio non è assolutamente in crisi, è che in Europa vengono meno tutte quelle scene di furbate ed interruzioni al minimo tocco che rallentano la crescita del nostro campionato. Le italiane possono esprimersi in Europa meglio di quanto facciano invece in Serie A. L’eccezione è ovviamente questo Napoli straordinario, che si confermerebbe a grandi livelli anche in scala continentale”.

Infine, le considerazioni di Donadoni: “Non mi pongo limiti nel sognare che 3 italiane arrivino ai quarti di finale di Champions. Le prestazioni delle nostre squadre sono in crescita, ce ne accorgiamo dalla stagione splendida fatta dal Napoli sia in Italia che in Europa. Non escludo neanche che possano arrivare in fondo, visto questo nuovo format con un calendario particolare”.