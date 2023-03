Napoli-Eintracht, telenovela tifosi: possibile “scontro” fra TAR e Questura!

Ancora forti emozioni all’indomani della splendida vittoria sull’Atalanta, col senno di poi maturata nel +18 Napoli sulle inseguitrici. Una prestazione da manuale quella fornita dagli azzurri di Spalletti in un Maradona tornato ruggente. All’ombra del Vesuvio si è però già accantonato il successo sui bergamaschi, vista la caratura del prossimo ed imminente impegno.

Mercoledì sarà infatti Napoli-Francoforte, ritorno degli ottavi di Champions dal sapore storico per i partenopei. Confermare le due reti di vantaggio dell’andata significherebbe record assoluto in casa Napoli, mai giunto ai quarti di finale della competizione. Ad insabbiare leggermente la caratura della sfida però, l’ennesima diatriba sulla questione tifosi Francoforte, neanche stavolta giunta al termine.

TAR contro Questura, la situazione tifosi in vista di Napoli-Francoforte

Sembrava giunta ai titoli di coda la storia sulla vendita dei tagliandi per i tifosi tedeschi per Napoli-Francoforte. Il TAR campano aveva infatti accolto il ricorso del club germanico, aprendo difatti regolarmente il settore ospiti ai tifosi del Francoforte. La sentenza, apparsa definitiva ai più, potrebbe però non assumere toni tali. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Sulle pagine del quotidiano rosa si legge infatti di come la Prefettura di Napoli sia ampiamente preoccupata dall’arrivo dei tifosi tedeschi in città. Disordini e violenza fanno parte dell’ampio curriculum dei supporters Francoforte, capaci di portare scompiglio praticamente in ogni trasferta.

Roma, Milano, Nicosia e Londra sono solo alcune delle metropoli messe a soqquadro dai tifosi tedeschi nelle loro trasferte europee. La Prefettura di Napoli è dunque intenzionata a ribaltare la sentenza del TAR, ai fini di evitare guerriglie e scontri nel capoluogo campano. Nelle prossime ore potrebbe dunque essere emanato un nuovo divieto di trasferta per i tifosi del Francoforte.

