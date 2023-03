Napoli-Eintracht, situazione paradossale: può cambiare di nuovo tutto per i tifosi!

Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht.

Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di Napoli (sotto “consiglio” del Ministero degli Interni).

I tifosi dell’Eintracht si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra a Napoli per motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due club.

Ieri mattina, il TAR Campania ha accettato il ricorso dell’Eintracht e ha ribaltato la decisione della Prefettura: i tifosi tedeschi possono essere presenti al Maradona.

Ma la situazione potrebbe cambiare nuovamente. L’edizione online di “Repubblica” parla di un incontro domani in prefettura per decidere il da farsi: potrebbe essere presentata un’altra sentenza che bloccherebbe di nuovo i tifosi tedeschi.

Domani in prefettura si riunirà il comitato per l’ordine pubblico che dovrà esaminare il provvedimento per valutare la possibilità di proporre ricorso oppure predisporre le misure di sicurezza da adottare prima, durante e dopo la gara.