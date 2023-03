Napoli-Eintracht, decisione a sorpresa del TAR: cambia tutto!

Decisione a sorpresa dell’ultima ora sul fronte Napoli-Eintracht Francoforte: il TAR Campania ha accolto l’istanza presentata dal club e ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi residenti in Germania.

L’Eintracht aveva presentato il ricorso nei giorni scorsi subito dopo esser stato informato dalla Prefettura di Napoli sul divieto di trasferta.

La scelta, presa in origine dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non era stata accettata per niente dai tedeschi e si era creata una scia di polemiche accolta anche da altre tifoserie in Germania (su tutte quella del Bayern Monaco che aveva attaccato Piantedosi con un duro striscione).

Buona notizia per i tifosi dell’Eintracht che potranno seguire la propria squadra al Maradona: a Napoli sono previsti circa 2000 tifosi tedeschi.

Questo il virgolettato:

Il TAR accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Frankfurt, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 aprile 2023. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a dare comunicazioni alle parti.