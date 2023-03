Ex Napoli, polemica di Behrami: “L’ha fatto per un anno intero”, che critica a Cavani!

La stagione del Napoli sembra ormai aver imboccato la più felice delle strade, con la distanza dalle inseguitrici tornata ad essere di 18 punti. La città partenopea è ormai divisa in due fra chi mantiene i classici toni scaramantici e chi invece è già pronto a festeggiare.

SSC Napoli (FOTO: SSC Napoli)

I 33 anni d’astinenza azzurra sembrano poter giungere al termine questa estate, regalando una gioia immensa a tutti i tifosi del Napoli. Scenario impensabile fino a qualche mese fa, quando la rifondazione sembrava poter costare qualche posizione in classifica. Alla luce di tale roseo cammino, emergono anche retroscena vari sulle passate stagioni azzurre.

Retroscena sul passato Napoli, le parole di Behrami su Cavani

Nonostante la concreta possibilità di vincere, in quel di Napoli c’è ancora chi vive di rimpianti. In città il pensiero va infatti a chi per anni ha sudato per la maglia senza mai raggiungere il traguardo. Insigne, Mertens, Koulibaly, Hamsik, Sarri, Lavezzi e Cavani sono appunto alcuni dei nomi che entrano a far parte di questo discorso.

Edinson Cavani gol

Proprio in merito al centravanti uruguagio è emerso un particolare inedito nelle ultime ore. A raccontarlo, il suo ex compagno di squadra Valon Behrami. L’ex centrocampista svizzero, durante le trasmissioni Dazn, è intervenuto così nel corso di un dibattito sulle regole che un calciatore dovrebbe seguire:

“Ho giocato un anno con Cavani e non l’ho mai visto arrivare in orario ad un allenamento. Non era un problema caratteriale, Mazzarri ha comunque gestito Cassano alla Sampdoria e non credo avesse difficoltà con profili come Edi. Semplicemente ci sono casi in cui vanno trovate strade alternative e punti d’incontro, soprattutto quando queste figure sono il valore più grande che hai”.

