Dal Napoli alla Juventus? I bianconeri vogliono un titolare di Spalletti!

Non manca molto alla fine del campionato, e come tutti sappiamo, con l’arrivo di giugno ha inizio anche la tanto attesa sessione di calciomercato estiva.

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, per uno strano scherzo del destino, i mercati di Napoli e Juve potrebbero incrociarsi ancora una volta.

A quanto pare questi potrebbero essere gli ultimi mesi in bianconero per Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, che ha il contratto in scadenza nel 2024, ma non sembrerebbero esserci, al momento, i presupposti per un eventuale rinnovo, anche per un fattore d’età.

La Juventus punta un titolare di Spalletti

Tra le prime opzioni per la squadra di Massimiliano Allegri, la società bianconera avrebbe messo gli occhi su due profili, Carnesecchi, portiere della Cremonese, classe 2000 ed Alex Meret, portiere del Napoli.

Meret, al momento, però non pensa al mercato di giugno, è impegnato a dare il massimo sulla stagione in corso tra campionato e Champions League, soprattutto visti gli ottimi risultati del Napoli.

Per il momento, quindi, è tutto rimandato a giugno.

Tatiana Digirolamo