Quando torna Raspadori dall’infortunio? La data del possibile rientro

Il Napoli riprende la preparazione dopo l’inatteso K.O. interno con la Lazio. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato contro l’Atalanta alla stadio Maradona, match importante per tenere invariato l’ampio distacco in classifica che c’è tra i partenopei e le formazioni inseguitrici.

Gli azzurri si apprestano a vivere un trittico di partite decisive per le sorti della stagione: dopo la sfida ai bergamaschi ci sarà la gara di ritorno in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte e poi la gara con il Torino, prima della sosta per le Nazionali. E proprio contro i granata, in trasferta, Spalletti si augura di poter nuovamente avere a disposizione Giacomo Raspadori, ai box dopo l’infortunio di qualche settimana fa.

Raspadori

Raspadori a disposizione per Torino Napoli?

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul suo recupero. Ecco quanto evidenziato: