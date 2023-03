Luis Alberto dopo il successo al Maradona: “Succede dopo che ottieni delle vittorie importanti”

La scorsa giornata di campionato ha visto il Napoli perdere un match di campionato, cosa che non accadeva dalla trasferta di Milano con l’Inter il 4 gennaio 2023. Gli azzurri sono stati sconfitti per 1-0 dalla Lazio di Maurizio Sarri che è salita al terzo posto in classifica a due punti dalla seconda che è proprio l’Inter.

Luis Alberto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della partita di Conference League contro l’AZ Alkmaar. Il centrocampista spagnolo ha parlato della condizione psicologica dopo la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sul momento della Lazio

“La fiducia nel gruppo cresce quando arrivano le vittorie ed è sempre un ottimo mezzo per affrontare al meglio ogni sfida e raggiungere la vittoria, il livello della nostra concentrazione deve però rimanere sempre alto. Ogni successo favorisce questo clima di fiducia nella nostra squadra.

Per la Lazio si è però complicata la missione quarti di finale, gli uomini di mister Maurizio Sarri sono stati sconfitti per 1-2 nella gara di andata che si è disputata a Roma. A siglare il gol del vantaggio biancoceleste è stato Pedro che ha sostituito Immobile fermo ai box per un infortunio.

Leonardo Matano