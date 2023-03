Napoli-Atalanta, Napoli-Eintracht Francoforte ed infine Torino-Napoli, questo il trittico di partite che aspetta gli azzurri di Spalletti nelle prossime due settimane di marzo. Proprio in merito alla sfida contro i granata in trasferta, è arrivato da poco il comunicato sulla vendita dei tagliandi per i tifosi partenopei.

Biglietti Torino-Napoli: le modalità d’acquisto dei biglietti

Saranno in vendita, a partire da giovedì 9 marzo, i biglietti per Torino-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A in programma domenica 19 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

In attesa della determinazione dell’ONMS, i tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita ai soli fidelizzati SSC Napoli al prezzo unico di 25,00€ dalle 10:00 di giovedì 9 marzo fino alle 19:00 di sabato 18 marzo.

dalle 10:00 di giovedì 9 marzo fino alle 19:00 di sabato 18 marzo. Incedibilità dei titoli di accesso.

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore “ospiti”, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli. (Gli eventuali possessori di fidelity card del Torino FC residenti in Campania potranno acquistare tagliandi per gli altri settori).

Divieto di vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella Regione Campania.

Avviso ai tifosi del Napoli

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://torinofc.it/biglietteria/regolamento-duso_883

Normativa per striscioni e coreografie: https://torinofc.it/biglietteria/normativa-striscioni-e-coreografie_882

Come arrivare: https://torinofc.it/stadio/495

Trasferte vietate ai tifosi del Napoli?

Dal 19 marzo i tifosi del Napoli potranno tornare a seguire la loro squadra anche lontano dal Maradona. Dopo gli scontri di gennaio tra i supporters azzurri e quelli della Roma e i due mesi senza la possibilità di andare in trasferta, dalla sfida con il Torino le trasferte saranno di nuovo consentite ai napoletani.