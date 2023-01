ULTIM’ORA – Scontri in A1 tra Napoli e Roma: arriva la decisione per le due tifoserie

Indubbiamente l’evento di cronaca più trattato dell’ultima settimana, lo scontro fra i tifosi di Napoli e Roma sull’autostrada A1, nei pressi di un Autogril di Arezzo, ha sconvolto il mondo del calcio italiano nonché l’Italia intera.

Scontri Ultras Napoli Roma

La rissa fra le due tifoserie è ben presto divenuta virale anche sui social, tramite i video dell’accaduto che hanno sin da subito aperto il dibattito sulle possibili sanzioni per le due tifoserie. Dopo una settimana di discussione però, è finalmente arrivata la decisione della procura in merito agli eventi dell’A1, che sanno di stangata per i sostenitori partenopei così come per quelli giallorossi.

“Stop di due mesi alle trasferte”, l’annuncio di Piantedosi gela i tifosi azzurri

Ad annunciarlo è stato Sky, riportando alcune parole del Ministro dell’Interno Piantedosi. Quest’ultimo ha infatti annunciato che, nelle prossime ore, firmerà un provvedimento atto a vietare per la durata di due mesi le trasferte al tifo romano e napoletano, come sanzione agli incresciosi avvenimenti della scorsa domenica.

La stangata “anticipata” dal Ministro Piantedosi, in conferenza dalla Prefettura di Trieste, arriva forse nel miglior momento del Napoli. La perdita del tifo organizzato in trasferta, fin qui grande protagonista durante le sfide in esterna degli azzurri, potrebbe privare i partenopei di un grosso e vantaggioso fattore per i prossimi 60 giorni.

Mario Reccia