Spalletti resta al Napoli? Altro che rinnovo con clausola: mossa a sorpresa di De Laurentiis

La sconfitta con la Lazio in campionato non ha minimamente minato le certezze del Napoli. Gli azzurri, forti di ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda, restano tranquilli e saldamente al primo posto in classifica. Un margine rassicurante che permette alla squadra di puntare decisamente sulla Champions League e alla società di programmare il futuro.

Contratto Spalletti Napoli

In tal senso l’obiettivo della società è quello di prolungare quanto prima il contratto di Luciano Spalletti. L’attuale accordo prevede la presenza di una clausola unilaterale che De Laurentiis può attivare in qualsiasi momento, allungando la naturale scadenza del contratto fino al 30 giugno 2024. Eppure non è finita qui: secondo l’edizione odierna di Repubblica, il presidente ha intenzione di incontrare presto l’allenatore per discutere di un nuovo contratto, che vada al di là della clausola di prolungamento.

Pronto a discutere un nuovo accordo fino al 2025

Ecco quanto evidenziato: