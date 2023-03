Raspadori, novità da Castel Volturno: comunicato del Napoli sulle sue condizioni

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dove nell’allenamento odierno sono arrivate alcune novità in merito alle condizioni di Giacomo Raspadori, attaccante azzurro ancora fermo ai box per l’infortunio rimediato qualche settimana fa.

La squadra sotto la guida di Luciano Spalletti ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo è sceso in campo per svolgere lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto.

Raspadori Napoli

Condizioni Raspadori

Dopo aver svolto negli ultimi giorni lavoro in palestra, oggi Raspadori dopo le terapie ha svolto una parte del suo allenamento personalizzato in campo. Ancora alle prese con il recupero totale dal problema ma con l’impressione che a breve il numero 81 possa ritornare a disposizione di Spalletti e del Napoli per questo finale di stagione molto delicato sia in campionato che in Europa.

Gli azzurri saranno impegnati sabato alle ore 18:00 nel match di campionato contro l’Atalanta di Gasperini, gara valida per la 25ª giornata di Serie A.