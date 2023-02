UFFICIALE – “Distrazione di secondo grado per Raspadori”: i tempi di recupero!

Era attesissimo da tutti i tifosi del Napoli l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori, dopo lo stop muscolare che era stato evidenziato nel corso delle ultime ore.

L’esito degli esami è arrivato e le notizie sono tutt’altro che positive. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società sul proprio sito ufficiale:

Napoli Raspadori (Getty Images)

Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Vista l’entità dell’ infortunio è ipotizzabile uno stop di circa un mese, con il numero 81 azzurro che rischia seriamente di saltare entrambe le partite degli ottavi di finale di Champions League. Il suo rientro infatti potrebbe arrivare a cavallo della sfida di ritorno contro l’Eintracht Francoforte e la sfida di campionato contro il Torino.

Non è da escludere addirittura che per non rischiare si decida di aspettare anche la sosta per le nazionali di fine marzo e a quel punto, Raspadori tornerebbe per la sfida del Maradona contro il Milan di inizio aprile.