Napoli Atalanta, 5 assenze pesantissime: k.o. due punti cardine

Dopo la sconfitta inaspettata contro la Lazio, il Napoli è pronto a tornare in campo contro l’Atalanta. Sabato sera al ‘Maradona‘ arriverà la squadra di Gasperini, che ha pareggiato l’ultima partita contro l’Udinese. I bergamaschi hanno perso posizioni in zona Champions League e la squadra orobica vuole emulare la Lazio di Sarri e togliere punti al Napoli.

Dall’altra parte, la squadra azzurra ha intenzione di tornare a vincere tra le mura amiche per continuare la corsa allo Scudetto. Per Spalletti l’unica assenza sarà quella di Mario Rui, out per il secondo turno di squalifica.

Scalvini Atalanta

Atalanta, 5 assenti per la trasferta al ‘Maradona’

Napoli Atalanta è il big match del 26o turno di Serie A. Per la squadra bergamasca, però, ci sono molte defezioni da tener conto. Nell’ultima partita contro l’Udinese, Gasperini ha perso Teun Koopmeiners e Davide Zappacosta che sono fortemente in dubbio per la trasferta in Campania.

I problemi per Gasperini riguardano anche la difesa, con Palomino e Scalvini ancora fermi ai box. L’unico calciatore che può essere recuperato più facilmente è Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è anche un ex della partita ma le noie muscolari non lo hanno mai abbandonato in questa stagione e rischia di saltare il big match.