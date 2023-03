Napoli, Il Giornale sottolinea: qual è stata la grande fortuna di De Laurentiis

Una stagione esaltante quella che sta vivendo il Napoli che, nonostante il K.O. interno contro la Lazio non ha minimamente intaccato le proprie possibilità di scudetto. Artefice di questa straordinari annata è certamente il tecnico Luciano Spalletti.

Eppure, stando a quanto raccontato dall’ex difensore azzurro Nikola Maksimovic, l’arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina partenopea è stato un caso abbastanza fortuito, che però sta facendo le fortune del club di De Laurentiis.

Anche l’edizione odierna de Il Giornale sottolinea come quella rete di Faraoni in Napoli-Verona, che costò la Champions League agli azzurri, al tempo allenati da Gattuso, alla fine sia stata una sorta di benedizione. Ecco quanto evidenziato:

Attesa per la sfida mondiale Dybala-Di Maria ma non si conoscono le scelte di Allegri che, stando a una confessione ritardata di Maksimovic, sarebbe arrivato al Napoli se la squadra di Gattuso non avesse pareggiato con il Verona, così mancando la qualificazione alla Champions in favore della Juve di Pirlo che fu però liquidato per lasciare il posto proprio al livornese. Retroscena che forse spiega la confusione che regnava nel vertice bianconero ma anche la contemporanea fortuna di De Laurentiis che puntò su Spalletti.