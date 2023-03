Il Napoli di Luciano Spalletti si è fermato contro la Lazio per la prima volta al ‘Maradona’ in questa stagione. Gli azzurri sono stati imbrigliati dai tatticisimi di Maurizio Sarri che ha chiuso spazi e idee alla squadra capolista ed è riuscita – con l’eurogol di Vecino – a portarsi a casa 3 punti decisivi per la rincorsa alla Champions League.

La sconfitta contro la Lazio ha compattato ancora di più l’ambiente Napoli che sta sperando nello Scudetto, visto il campionato straordinario che la squadra sta portando avanti.

Striscione per il Napoli: “Cotinuate a lottare”

In mattinata è arrivato anche il supporto degli ultras della Curva B che con uno striscione hanno voluto sostenere il Napoli e incitare per il futuro. La prossima partita sarà contro l’Atalanta, altra squadra molto dura da affrontare e pericolosa tanto quanto la Lazio di Maurizio Sarri.

“Chi osa può sbagliare ma ora testa alta… Continuate a lottare”. Con queste parole la parte “calda” del tifo partenopeo ha voluto suonare la carica in vista delle prossime partite.