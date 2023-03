Rinnovo Lozano, annuncio a sorpresa dell’ambasciatore messicano

Il futuro di Hirving Lozano con il Napoli è tutto da scrivere al termine della stagione. L’attaccante messicano sta migliorando il suo stato di forma di settimana in settimana ed è diventato il titolare inamovibile per Luciano Spalletti. Dopo mesi di concorrenza con Matteo Politano, infatti, l’ex PSV Eindhoven si è preso il posto in attacco al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia per un tridente tutto corsa, tecnica e qualità.

Il contratto di Lozano con il Napoli scade a giugno 2024 e il suo futuro è ancora in bilico. La scorsa estate si è parlato del possibile addio e lo stesso si è fatto nel corso di questo inizio campionato.

Lozano e il rinnovo con il Napoli: si può fare

L’ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba, ai microfoni de Il Mattino ha rivelato il possibile rinnovo di Hirving Lozano con il Napoli.