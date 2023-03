Napoli a caccia di un record storico: può succedere stasera contro la Lazio

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue spedito la sua corsa allo Scudetto e, tra record e scongiuri, non ha nessuna intenzione di fermarsi stasera allo Stadio Diego Armando Maradona, contro la Lazio.

Gli uomini allenati da Maurizio Sarri – grande ex della partita – hanno obiettivi diversi da quelli dei partenopei, ma la loro priorità, nel match di stasera così come in quelli che verranno, sarà la vittoria per sperare in un posizionamento in Champions League.

A caccia del record

Quella che andrà in scena alle ore 20:45, dunque, si preannuncia una sfida senza esclusione di colpi, con il Napoli che, non soltanto cercherà di portare a casa i 3 punti, ma vorrà portare a casa anche un altro record della storia del club partenopeo.

Questa sera, infatti, qualora gli uomini di Luciano Spalletti dovessero riuscire a vincere con un clean sheet, centrerebbero la quinta vittoria di fila senza subire reti, precedente mai visto nella storia del Napoli.

A riportarlo sono i colleghi di Opta. Si tratta di un incentivo in più per gli azzurri che, così facendo, entrerebbero ancor di più di diritto nell’Hall of Fame della società.