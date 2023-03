Napoli Lazio, Spalletti scioglie i dubbi: scelto l’11 per battere Sarri

La 25a giornata di Serie A si apre allo Stadio Maradona: Napoli Lazio sarà il big match di questo weekend. Gli azzurri arrivano alla sfida di questa sera con i favori del pronostico, per continuare a vincere e tenere salda la testa della classifica. I biancocelesti, invece, vogliono interrompere la striscia positiva del Napoli e restare attaccati al treno Champions League.

La partita di questa sera è una sfida al passato, per il Napoli. Sfida a quel Sarri che aveva sfiorato lo Scudetto che, invece, quest’anno sembra essere a pochi passi.

Spalletti Osimhen

Le probabili formazioni di Napoli Lazio

Luciano Spalletti non vuole cali di tensione in una gara tanto decisiva, nonostante il vantaggio dalla seconda. Anche in conferenza stampa ha ribadito l’importanza di non abbassare le ali e pensare che qualsiasi risultato sia stato raggiunto. Davanti al ‘Maradona‘ stracolmo di questa sera vorrà proporre il miglior Napoli possibile.

Ecco perché scenderà in campo con l’ormai consolidato 11 che ha vinto le ultime partite e giocato benissimo, incantando in Italia e in Europa. Ci sarà un solo cambio rispetto alla partita di Empoli: l’assenza forzata di Mario Rui dopo la squalifica.

Napol (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.