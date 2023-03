Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE NAPOLI LAZIO – Il 25° turno di Serie A si apre allo Stadio Maradona: Napoli Lazio sarà il big match di questa giornata. Gli azzurri arrivano alla sfida di questa sera con i favori del pronostico, per continuare a vincere e tenere salda la testa della classifica. I biancocelesti di Maurizio Sarri intendono interrompere la striscia positiva del Napoli e restare attaccati al treno Champions League.

La partita di questa sera è una sfida al passato, per il Napoli. Sfida all’allenatore che aveva sfiorato lo Scudetto che, invece, quest’anno sembra essere a pochi passi.

Come arriva la Lazio alla sfida con il Napoli

Due pareggi, una sconfitta e due vittorie: è questo lo score con cui la Lazio si presenta al ‘Maradona’ per il big match di questa sera. I biancocelesti sono al quarto posto in classifica, a 45 punti, a sole due lunghezze da Inter e Milan (rispettivamente seconda e terza della classe). La squadra di Maurizio Sarri ha trovato l’amalgama giusta per disputare una stagione di altissimo livello e puntare al ritorno in Champions League.

Le assenze per Sarri, però, non mancheranno: sono out Casale e Patric e potrebbe dare forfait anche Alessio Romagnoli per un problema muscolare. Oltre ai problemi difensivi, però, i biancocelesti sono pronti a schierare i migliori calciatori dal primo minuto.

Dove vedere Napoli Lazio

Napoli-Lazio si gioca venerdì 3 marzo 2023 a Napoli, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. La partita inizierà alle 20:45 e anche per questa partita lo stadio sarà praticamente sold out.

Napoli-Lazio sarà trasmessa da DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console XBox e PlayStation. In alternativa, il TIMVISION Box. I possessori di abbonamento sia a Sky che a DAZN, potranno vedere Napoli-Lazio in diretta tv attivando Zona DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.