Ancelotti ct del Brasile? Zico: “Magari, con lui giocano tutti bene”

Carlo Ancelotti è tornato a vincere trofei importanti al Real Madrid dopo gli anni complessi di Napoli e Liverpool (sponda Everton). Il tecnico di Reggiolo è stato capace di vincere ancora una volta la Champions League e nel suo futuro potrebbero esserci novità molto importanti.

L’allenatore italiano sembra pronto a provare un’altra avventura al termine della stagione. Può dire addio al Real Madrid per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. La Federcalcio verdeoro ha esonerato Tite dopo il Mondiale e vuole ripartire dall’ex Napoli e Milan.

Zico, ex leggenda del calcio brasiliano, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato il possibile accordo tra Brasile e Ancelotti per il ruolo da ct.

Non mi sono piaciute due cose del Brasile di Tite all’ultimo Mondiale. La prima è quella di non aver schierato i titolari contro il Camerun. La seconda è il gol incassato in contropiede contro la Croazia dopo essere passati in vantaggio nei supplementari.

Ancelotti ct sarebbe l’ideale perché è rispettato anche dagli avversari, è il numero uno al mondo, conosce il calcio e sa che i giocatori sono più importanti dei moduli tattici. Con lui giocano bene tutti e infatti a Madrid ha subito valorizzato i nostri giovani brasiliani Vinicius e Rodrygo, i campioni del futuro.