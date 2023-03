Nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’agente Mario Giuffredi, oltre che a fare chiarezza su Di Lorenzo, parla anche del futuro di Mario Rui, analizzandole l’exploit di quest’anno. Non è un mistero, infatti, che il suo rendimento sia cresciuto a dismisura, non curandosi delle iniziali critiche e diventando, di conseguenza, un beniamino della tifoseria azzurra.

Ma cosa farà in futuro l’esterno portoghese? Arriva l’annuncio del suo procuratore che sembra spazzare via ogni dubbio.

Di seguito, l’estratto dell’intervista a Mario Giuffredi:

“Mario Rui sono due anni che fa grandi stagioni. Anche nella precedente sempre con Spalletti ha disputato un ottimo campionato. Per me è motivo di orgoglio perché è stato bersagliato per anni sono tutti i punti di vista. Ci siamo tolti parecchi sassolini dalle scarpe. Mario Rui non solo ha grandi doti tecniche ma ha dimostrato anche di avere gli attributi, le critiche l’è fatte scivolare addosso. Ha grandi toti tecniche ed attributi, si è fatto scivolare addosso tutte le critiche. Su Mario Rui indubbiamente Luciano Spalletti ha inciso tantissimo, ma non solamente su di lui ma su tutti i calciatori del Napoli. Anche nella scorsa annata Spalletti ha fatto ottime cose, ha dei meriti che fanno la differenza”.

Mario Rui gioca nel Napoli dal 2017. Al termine della stagione, anche per cercare una nuova sfida dopo tanti in questo club, potrebbe valutare anche soluzioni alternative se dovessero esserci delle offerte interessanti da parte di altre squadre?

“Io penso che se dovesse vincere il campionato, lo scudetto Mario Rui l’ha vinto lui insieme ai suoi compagni. E per questo motivo deve giocare con la maglia con lo scudetto. Lo vedo al Napoli almeno per un altro anno, poi magari può essere che rimarrà ancora per altro tempo. Ma adesso è sicuramente presto per dirlo”.