De Laurentis tra presente e passato in Napoli-Lazio

L’anticipo di venerdì sera allo Stadio San Paolo Diego Maradona, oltre ad essere l’unica partita in calendario per questa giornata il venerdì, in attesa del prosieguo della 25ma giornata dal sabato al lunedì sera, sarà indubbiamente il Big Match della Serie A.

Si troveranno di fronte il Napoli capolista indiscusso del campionato, fino a qui, e la Lazio quarta in classifica, entrambe reduci da una settimana di Coppe che le ha viste avanzare di turno.

Il Napoli in Champions League, con il 2-0 in Germania a Francoforte, ha ipotecato il passaggio del turno che si completerà in terra partenopea la prossima settimana, la Lazio, con lo 0-0 in trasferta a Cluji, ha passato il turno di Europa League dopo l’1-0 dell’Olimpico.

Napoli primissimo, una sola sconfitta all'attivo in campionato, che incontra chiaramente i favori del pronostico degli esperti. Dunque il Napoli non dovrebbe aver problemi a regolare una Lazio quarta in classifica, posizionata a venti punti esatti da partenopei, e sempre a segno al San Paolo.

Inoltre la squadra di Spalletti tra le mura amiche viaggia ad una media di 10 vittorie ed un pari in 11 partite di campionato, che riduce ulteriormente le chance di fare punti per la squadra del presidente Lotito. Gli stessi indicano Osimhen come possibile primo marcatore del match, la punta nigeriana ha segnato ben 11 gol nelle 11 partite dal rientro dai Mondiali in Qatar, e realizza gol consecutivamente da 8 partite in serie A.

Questo la dice lunga sul campionato dei record del Napoli, che in ventiquattro partite disputate fin qui ne ha vinte ventuno, con una sconfitta e due pari. Oltre alla già citata vittoria 2-0 di Francoforte, che fa intravedere agli uomini di Spalletti un passaggio agevole ai quarti di finale.

E pensare che questo poteva essere davvero buono l’anno del Napoli per tentare un ‘triplete’ che avrebbe letteralmente fatto impazzire un pubblico già molto caldo come quello partenopeo, non fosse stato per l’incredibile sconfitta subita in Coppa Italia proprio a Napoli dalla Cremonese, ultima in Serie A.

Giuntoli E Spalletti

Un pubblico tra i più caldi d’Italia, che dopo quasi un mese in trasferta si prepara ad ospitare tre sfide molte sentite ed importanti, in ordine Lazio-Atalanta-Eintracht, per le quali negli ultimi giorni sono stati venduti oltre 150.000 biglietti. Per tre partite che possono indirizzare in maniera definitiva la stagione degli azzurri.

I probabili schieramenti tra squalificati ed infortunati

Venendo alla vigilia della partita di venerdì, entrambe le squadre dovranno fare a meno di uno squalificato, Sarri dovrà rinunciare a Casale, perno della difesa biancoceleste, che era diffidato ed è stato ammonito lunedì contro la Sampdoria.

Spalletti dal canto suo dovrà fare a meno di Mario Rui, altro difensore molto importante per la sua squadra, che ha rimediato due giornate di squalifica contro l’Empoli per aver reagito ad una provocazione. Proprio riguardo la sua posizione, l’avvocato della società Eduardo Chiacchio ha chiarito che la Società farà ricorso e secondi lui sussistono tutte le condizioni affinché la pena gli venga dimezzata, ”puntando sul fatto che Mario Rui ha reagito ad una provocazione del giocatore avversario sull’episodio del cartellino rosso.”.

Per il resto della formazione Spalletti sembra intenzionato a confermare tutti gli altri dieci, quindi con il solo Oliveira a sostituire Rui, agevolato anche dall’avere l’infermeria completamente vuota, ad eccezione del ‘solito’ Raspadori.

Nuova offerta per il Napoli

In chiusura, a testimoniare l’anno di grazia del Napoli, ed in generale la creazione di un ciclo vincente di quattro-cinque anni, che posiziona gli azzurri tra le Big del campionato da diverso tempo, in settimana è arrivata una nuova offerta di acquisto per il club, alla stratosferica (per il campionato italiano…) cifra di 1 miliardo di dollari, da parte di un fondo americano che avrebbe al suo interno un magnate messicano della telefonia. Offerta rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis, ancora saldamente al timone della Società.