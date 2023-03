Biglietti Napoli-Atalanta, arriva il comunicato sulla vendita: novità per i possessori della Fidelity Card

Il mese di marzo rappresenterà un vero e proprio tour de force per il Napoli ed i suoi tifosi. Il terzo mese dell’anno si aprirà infatti con ben 3 incontri casalinghi per gli azzurri, che torneranno dunque in pianta stabile al Maradona. Accantonato dunque febbraio, passato prevalentemente in trasferta e con il settore ospiti chiuso, l’ondata di tifosi azzurri è pronta a riversarsi nell’impianto di Fuorigrotta.

In particolare giungono novità in merito ai tagliandi d’accesso al Maradona per Napoli-Atalanta. La seconda delle tre sfide casalinghe di marzo era infatti l’unica senza biglietti in vendita, dopo i sold-out registrati in occasione di Lazio e Francoforte. Poco fa, grazie ad un comunicato stampa apparso sul sito, la SSC Napoli ha quindi risolto ogni dubbio in vista della sfida contro i bergamaschi.

Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da venerdì 3 marzo

Di scena sabato 11 marzo alle ore 18, Napoli-Atalanta sarà la seconda delle tre sfide consecutive che gli azzurri giocheranno al Maradona. In particolare, questo è quanto riportato dalla SSC Napoli in un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito:

“I biglietti per la sfida di campionato fra Napoli ed Atalanta saranno messi in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 3 marzo. In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Prefettizia del 27 febbraio scorso, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti nella provincia di Bergamo. Inoltre, i tagliandi per Tribuna Family, Tribuna Young e diversamente abili saranno messi in vendita dalle ore 12.00 di lunedì 6 marzo“.

I costi dei biglietti seguiranno gli ormai standard stagionali, ovvero Tribuna Posillipo Є120.00, Tribuna Nisida Є90.00, Distiniti Є70.00 e Curve Є40.00 .

Napoli Atalanta, la decisione sulle Fidelity Card

Contrariamente a quanto successo per Lazio e Francoforte, non sarà necessario essere possessori della Fidelity Card per acquistare i biglietti di Napoli-Atalanta. La vendita seguirà dunque la note standard stagionali, con i biglietti disponibili sia online su Ticketone (dove sarà necessario disponere della tessera del tifoso) sia nei negozi fisici (dove invece i tagliandi saranno accessibili liberamente).

