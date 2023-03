“Sarri? Aveva delle fisse! Grande differenza con Spalletti”: l’ex Napoli senza freni

La stagione disputata finora dal Napoli è a dir poco fantastica. Gli azzurri sono primi in campionato con ben 18 punti di vantaggio sull’Inter e i paragoni tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri non possono assolutamente mancare.

Floro Flores, ex calciatore dei partenopei, è intervenuto a Radio Crc per parlare della differenza tra i due tecnici toscani, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non so quanto Sarri sia cambiato, ma all’epoca aveva delle fisse. Voleva che i calciatori vestissero di nero e non voleva vedere gente con gli scarpini bianchi. In tanti lo hanno studiato e copiato, Maurizio a Napoli ha fatto divertire tutti”.