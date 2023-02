Uno degli artefici principali di questo Napoli capace di stupire in Italia e in Europa è senza dubbio il tecnico Luciano Spalletti. Nonostante la rivoluzione estiva, il tecnico di Certaldo è riuscito a creare una squadra che sta dominando il campionato e sta facendo un’ottima figura anche in Champions League.

Appena una settimana fa, l’allenatore si è reso protagonista di un botta e risposta a distanza con il giornalista Sandro Sabatini, che torna a parlare di Spalletti nel corso della trasmissione social ‘Kick Off Talk’, in onda su Twitch.

“Non gli va mai bene una cosa”, l’attacco del giornalista

Di seguito, le parole di Sabatini: