Spalletti furioso fuori onda: “Adesso gli telefono e gli faccio vedere!”

Nella serata di ieri il Napoli ha scritto un altro pezzettino della propria storia battendo in trasferta l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita del match però è apparso evidente come Luciano Spalletti non fosse felicissimo. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la prestazione dei suoi, che l’allenatore azzurro ha analizzato con la solita serenità e tranquillità.

Fuorionda Spalletti dopo l’Eintracht

A far infuriare Spalletti sarebbero stati i discorsi “collaterali” alla partita, con i soliti ormai annosi riferimenti al suo rapporto con Francesco Totti ai tempi della Roma e Mauro Icardi quando era allenatore dell’Inter. A conferma di ciò ci sarebbe anche un video catturato da un fuorionda che sta facendo il giro del web.

Fuorionda di Spalletti contro lo studio di Sky GODO pic.twitter.com/mokctxvEEp — ROBOTKA 🎩 (@pasquale_caos) February 21, 2023

Mi parlano ancora di Totti e di Icardi, un’altra volta. Come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene e glielo faccio vedere come li ho gestiti

Il tono era evidentemente spazientito, visto che vengono ripescati periodicamente episodi vecchissimi, triti e ritriti, quando ci sarebbe da parlare per ore dei risultati strabilianti della squadra azzurra.