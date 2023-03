Lazio in emergenza, non solo Casale: Sarri rischia di perdere un altro giocatore contro il Napoli

Nella giornata di venerdì 3 marzo il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Lazio nella gara valevole per la 25esima giornata di Serie A. Nella sfida di andata gli azzurri hanno avuto la meglio vincendo 2-1 grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia.

Lazio-Napoli: emergenza biancoceleste

Non sono assolutamente buone notizie quelle che mister Maurizio Sarri sta ricevendo in queste ultime ore. Dopo la squalifica di Casale rimediata nella sfida con la Samp e che lo costringerà a saltare la sfida contro i partenopei, il tecnico biancoceleste ha perso un altro pezzo della sua difesa.

Nella giornata odierna infatti Patric non si è allenato a causa della febbre e rischia di non per la gara del Maradona. A disposizione del tecnico toscano ci sarebbero solo Gila, che però non ha ancora effettuato una presenza in Serie A, e Romagnoli.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Le ultime novità arrivate da Formello non agevolano di certo alla preparazione della partita contro il Napoli, ad oggi la Lazio si trova al quarto posto in classifica con 45 punti. La lotta per entrare in Champions League è ancora molto dura e Sarri dovrà fare i conti con qualche intoppo in vista del prossimo match.

Leonardo Matano