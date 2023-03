Juventus, l’ex consigliera: “Bilancio approvato solo per iscriverci al campionato”

L’inchiesta sulla Juventus, anche detta “Prisma” continua e porta a nuovi scenari molto importanti. I bianconeri sono stati già puniti con una penalizzazione di 15 punti in classifica e il futuro è tutto da scrivere. Le notizie delle ultime settimane sono controverse e soprattutto confondono l’opinione pubblica, passando dall’annullamento della penalizzazione alla retrocessione immediata in Serie B.

Intanto continuano le deposizioni al Collegio di Garanzia del CONI ed emergono nuovi dettagli molto importanti. L’ex consigliera del CdA della Juventus, Daniela Mantovani, ha svelato – stando a quanto riporta La Stampa – ai PM nuovi retroscena sui bilanci.

A più riprese abbiamo (insieme ad altri consiglieri del CdA, ndr) chiesto che la documentazione integrale della procura ci venisse data e a più riprese ci sono state date rassicurazioni che nessuna delle carte del procedimento erano rilevanti ai fini delle decisioni in materia di bilancio.

La deposizione dell’ex consigliera del CdA della Juventus, che rassegnò le dimissioni con dichiarazione separata rispetto agli altri membri, sostenendo l’impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza, potrebbe cambiare gli scenari futuri del club bianconero.

Chi all’interno del CdA propugnava la tesi di andare avanti col documento di bilancio nonostante i rilievi di Deloitte? Il presidente Agnelli in maniera chiara. La spada di Damocle che ci rappresentavano Agnelli e Gabasio era che se non avessimo approvato il bilancio entro una certa data non ci saremmo potuti iscrivere al campionato.