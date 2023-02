Napoli, calcio d’inizio alla Zeman: l’allenatore commenta lo schieramento iniziale degli azzurri di Spalletti

Nelle ultime uscite il Napoli ha impressionato i vari addetti ai lavori non solo con i successi ottenuti ma anche con delle situazioni di gioco viste durante alcuni match.

Tra i tanti, nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, oltre ai due grandi gol di Kvaratskhelia e Osimhen, a stupire tutti, sono state due situazioni in particolari: il recupero palla corale dopo un pallone perso su un calcio d’angolo a favore, evidenziato anche da Spalletti nella conferenza stampa post Empoli e successivamente con un post sul suo profilo Instagram, e lo schieramento offensivo da calcio d’inizio.

Sulla seconda situazione di gioco è intervenuto il tecnico Zeman dopo la conferenza di presentazione a Pescara. L’ex Roma è uno dei promotori principali di questo stile di gioco e di questo atteggiamento in campo e ha spiegato il perché alcune squadre si schierano in questo modo al momento del calcio d’inizio.

Di seguito le parole dell’attuale tecnico del Pescara, Zdenek Zeman.

“Lo hanno fatto in tanti, poi bisogna vedere se sanno perché lo fanno. È difficile spiegare, ma comunque ho sempre visto che durante il calcio di inizio i giocatori delle due squadre sono giù ad allacciarsi le scarpe o a guardare i parenti in tribuna e quindi bisogna subito approfittare dell’impreparazione in quel momento dell’avversario. Bisogna buttarsi tutti approfittando degli spazi liberi e poi è anche per far spaventare l’avversario che si sente immediatamente aggredito. Lo faccio fare alle mie squadre dalle giovanili del Palermo e abbiamo fatto anche un po’ di gol, uno ne facemmo pure con la Salernitana venti anni fa o forse più.”