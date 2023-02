Osimhen mania a Napoli: altro gesto dei tifosi verso l’attaccante azzurro (VIDEO)

Victor Osimhen è finora uno dei principali artefici dei successi di questo straordinario Napoli. L’attaccante nigeriano si sta dimostrando uno degli attaccanti non solo più forti di Italia ma d’Europa. I numeri del 9 azzurro sono da capogiro: in campionato sono otto le partite consecutive in cui ha segnato e in totale sono ben 19 reti in 20 partite disputate. In Champions i gol sono 2 in 4 gare disputate. Ad entusiasmare però di Osimhen non sono solo i tantissimi gol e la voglia con cui scende in campo in ogni partita ma soprattutto la sua genuinità riconosciuta ogni giorno sempre di più dai tifosi azzurri.

A Napoli ormai sono tutti pazzi dell’attaccante nigeriano ed è scattata una vera e propria “Osimhen mania“. Negli ultimi giorni a fare il giro del web era stata la foto di una torta al cioccolato con una maschera realizzata da una pasticceria di Scampia proprio in onore dell’attaccante nigeriano.

Osimhen mania, non solo la torta

I tifosi partenopei sono ormai in delirio grazie alle gesta in campo dei propri beniamini. Uno su tutti è sicuramente, come già detto, Osimhen, a cui i suoi tifosi nelle ultime ore hanno riservato un gesto del tutto particolare.

Alcuni tifosi infatti lo hanno accolto fuori un bar con uno striscione su cui era stata disegnata una maschera, simbolo ormai dell’attaccante nigeriano, e che recitava “Osi, caffè?”.

Questo il video dello striscione per il caffè ad Osimhen: