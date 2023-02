Osimhen omaggiato con un regalo speciale: avete visto la sua reazione? (VIDEO)

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere della Serie A, è uno dei protagonisti assoluti della super stagione azzurra. Il numero 9 nigeriano da quando ha subito il durissimo infortunio a San Siro contro l’Inter nello scorso campionato, è stato costretto ad indossare una maschera protettiva che con il passare del tempo è diventata il suo marchio di fabbrica.

Torta Osimhen

Proprio in merito alla sua maschera, è stata diffusa in questi giorni la foto di una speciale torta che raffigura proprio il volto di Victor Osimhen. La torta infatti oltre alla copertura di cioccolato, è caratterizzata da una mascherina nera con in bianco il numero 9 ed il nome Osimhen.

Questa la torta per Osimhen:

Osimhen riceva la sua torta

Gli ideatori della torta sono i pasticceri di Fresco Forno a Napoli, questi ultimi nella giornata di oggi sono riusciti ad incontrare Osimhen e gli hanno donato in regalo la sua speciale torta. La reazione del nigeriano è stata davvero fantastica, sorrisi ed un pizzico di emozione per colui che diventa sempre più l’idolo della città partenopea.

Ecco il video della consegna della torta ad Osimhen: