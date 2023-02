Di Marzio: “Il Napoli ci proverà con Kim!”, poi il commento su Kvaratskhelia

I risultati del Napoli sono davanti agli occhi di tutti. Inaspettato ad inizio stagione l’ottimo rendimento avuto fin qui dagli uomini di Luciano Spalletti che hanno incrementato notevolmente il proprio valore sul mercato che è destinato a crescere ancor di più nei prossimi mesi.

Sul mercato del Napoli ed in particolare in merito sessione estiva è intervenuto Gianluca Di Marzio che ha parlato dei capolavori compiuti da Giuntoli, su tutti gli arrivi di Kvaratskhelia, Kim e Olivera.

Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a SkySport sul mercato del Napoli.

Per quello che è il mercato Kim e Kvara sono stati pagati pochissimo, sono dei capolavori soprattutto Kvara a 10 milioni. Non è vero che non lo conosceva nessuno, il Rubin prima della pandemia voleva 30 milioni ma il Napoli ha continuato a coltivare i rapporti col suo agente.

Pure Olivera è stato un ottimo rinforzo perché c’era solo Mario Rui ed in quel ruolo sta dimostrando che la valutazione è già salita e per ora Raspadori e Simeone hanno sempre risposto presente mentre per Ndombelè è dura dietro quei tre a centrocampo ma quello è un prestito.

Kim ha una clausola a 50 milioni, quindi il valore è quello anche se il Napoli proverà ad alzarla o eliminarla. Kvara? Se Mudryk è stato pagato 100 milioni e non si è ancora espresso al meglio…