Ferlaino in ospedale ma sta bene: malore per l’ex presidente del Napoli

Il rendimento del Napoli in questa stagione è stato finora da capogiro. I numeri degli uomini di Spalletti sono da scudetto, a testimoniarlo non sono solo le prestazioni in campo ma il vantaggio di 18 punti in classifica sulle inseguitrici. Mancano però ancora 14 giornate al termine del campionato e fermarsi ora è assolutamente vietato, il trionfo finale a Napoli manca da tanto, troppo tempo.

Una delle figure a cui i tifosi del Napoli resteranno per sempre legati è quella di Corrado Ferlaino. L’ex presidente azzurro resterà per sempre nelle menti dei tifosi partenopei che lo ricorderanno come colui che ha portato Diego Armando Maradona ma soprattutto l’unico che, finora, ha vinto gli unici due scudetti con il Napoli.

Le condizioni di Ferlaino

L’ex presidente del Napoli questa mattina però è stato ricoverato al Fatebenefratelli destando un po’ di preoccupazione per le sue condizioni.

Ferlaino

Durante la trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha raccontato cosa è successo a Corrado Ferlaino tranquillizzando i radioascoltatori. Di seguito le sue parole: