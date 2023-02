Da questa mattina sono in vendita i biglietti per Napoli-Lazio. Venerdì sera, al ‘Maradona‘ inizierà la 25a giornata di Serie A proprio a Fuorigrotta, nella casa della capolista. Gli azzurri e i biancocelesti arriveranno alla partita con due obiettivi diametralmente opposti. Il Napoli vuole continuare la scalata verso lo Scudetto e la squadra di Maurizio Sarri con il sogno di restare attaccati al treno Champions League.

Anche per questa partita è previsto il boom di presenze al ‘Maradona’, con il popolo napoletano sempre più vicino alla squadra per l’annata spettacolare e storica.

Biglietti Napoli Lazio

Come acquistare i biglietti di Napoli Lazio senza tessera?

La prima fase di vendita dei biglietti per Napoli Lazio è già molto avanzata. Sono terminati i tagliandi in 3 settori – Curva A Superiore, Curva B Superiore e Distinti Superiori – e il sold out completo sembra praticamente certo. La vendita dei biglietti online, sul sito TicketOne, però, è riservata solo ai possessori della Fan Stadium Card (o “tessera del tifoso”).

Chi non ha la tessera come può acquistare i biglietti? Recandosi nelle ricevitorie autorizzate, anche chi non è in possesso della tessera del tifoso può acquistare i biglietti per Napoli Lazio, ma tale modalità è valida solo per i residenti in Campania.

Biglietti Napoli Lazio per i residenti in Italia o all’estero

Per i residenti nel resto d’Italia o all’estero sarà possibile acquistare i biglietti solo se in possesso di Fidelity Card (tessera del tifoso) e sul sito TicketOne.

Le modalità erano state rese note già dal Napoli nella giornata di ieri, nel comunicato che annunciava la vendita dei tagliandi a partire , dalle ore 9 di questa mattina, 27 gennaio.