Razzismo in diretta, vergogna prima di Brescia-Bari: “Siete italiani?” (VIDEO)

Il razzismo territoriale in Italia esiste ed è un fenomeno sempre più dilagante. In quasi tutti gli stadi d’Italia ne sono vittima i napoletani, non solo quando la squadra partenopea è impegnata in campo. Spesso è infatti capitato che in gare, in cui il Napoli non giocasse, dagli spalti partissero cori inneggianti il Vesuvio o di discriminazione territoriale. Un malcostume tutto italiano che viene vissuto con lo stesso sdegno anche in altre parti d’Italia.

Razzismo territoriale in diretta con il giornalista Luca Guerra

L’ultimo episodio, davvero increscioso, riguarda il giornalista Luca Guerra, cronista per Passione Bari Radio Selene e impegnato nello scorso weekend allo stadio Rigamonti per Brescia-Bari. Come si può vedere su un video diffuso sui social dalla redazione, un tifoso del Brescia – nel corso di un intervento in diretta – si è avvicinato a Luca Guerra urlando: “Siete di Bari, siete italiani?“. La frase ha scatenato la reazione del giornalista, rimasto indignato in diretta.

Luca Guerra, Brescia-Bari

Di seguito il post pubblicato su Instagram da Passione Bari Radio Selene:

“Siete di Bari, siete italiani?“. È il vergognoso insulto di razzismo territoriale del quale oggi pomeriggio è stato vittima il nostro Luca Guerra, corrispondente allo stadio Rigamonti, prima della partita tra Brescia e Bari, mentre era in diretta a pochi minuti dal fischio d’inizio del match. A lanciare la stupida e deprecabile provocazione un tifoso bresciano.

