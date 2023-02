La Statua di Maradona dello scultore Domenico Sepe non sarà installata all’esterno dello Stadio. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa e ora bisognerà capire dove portare l’opera. Si fa strada l’ipotesi provinciale, con le città di Afragola e Casalnuovo che attendono la decisione dello scultore.

Proprio Domenico Sepe ha parlato in esclusiva a spazionapoli.it della situazione relativa alla statua di Maradona, opera che donò al Comune di Napoli dopo la morte del Pibe de Oro.

La decisione del Comune di restituirmi la scultura mi è stata riferita da un giornalista de “Il Mattino” e questo è stato davvero deludente. La modalità di comunicazione mi ha deluso particolarmente.

Ero fiducioso, avevamo quasi finito l’iter burocratico e fatto tutto il possibile per poter realizzare l’istallazione permanente all’esterno dello stadio. Finito questo iter, sono ricominciati i contatti con l’amministrazione comunale. Io sono sempre stato molto poco pressante e ho rispettato tutti i tempi burocratici, non facendo mai richieste particolari e aspettando alla finestra le loro comunicazioni. Non sento nessuno dell’amministrazione da parecchio, nemmeno dopo la notizia del “rifiuto”.