Osimhen da record in Europa: battuti Cavani, Lavezzi e Insigne in un colpo solo

Il Napoli non ha steccato nemmeno in Champions League, dando l’impressione di essere una squadra inarrestabile su tutti i fronti. Gli azzurri hanno dominato anche sul campo dell’Eintracht Francoforte, battuto per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale. La qualificazione ai quarti, adesso, sembra essere piuttosto in discesa.

Ad essere decisive sono state le marcature di Osimhen e Di Lorenzo. Il nigeriano, ancora una volta, ha giocato alla grande, risultando protagonista ancora prima di segnare conquistandosi un calcio di rigore poi sbagliato da Kvaratskhelia.

Victor Osimhen

Osimhen da record: battuti Cavani, Lavezzi e Insigne!

La rete di Osimhen segna però un record nella storia del Napoli: secondo quanto segnalano gli account social della Uefa, il nigeriano sarebbe il giocatore più giovane di sempre a segnare in una gara di eliminazione diretta con la maglia azzurra con i suoi 24 anni e 54 giorni.

Anche beniamini storici della tifoseria azzurra risultano superati da Osimhen in questo dato: Lavezzi e Cavani, infatti, entrambi in gol nell’andata degli ottavi contro il Chelsea nel 2012, avevano rispettivamente 26 e 25 anni, così come anche Insigne contro il Real Madrid nel 2017 aveva già 25 anni. Insomma, un dato che esprime ancora di più quanto Osimhen stia entrando nella storia del Napoli.