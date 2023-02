Malinovskyi convinto: il paragone a sorpresa tra Napoli e Marsiglia

L’ex centrocampista offensivo dell’Atalanta e oggi al Marsiglia, Ruslan Malinovskyi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando del Classique di domenica contro il PSG. L’occasione è stata utile per fare un paragone tra le tifoserie di Napoli e Marsiglia. Ecco quanto evidenziato:

Intervista Malinovskyi

Se facciamo le cose giuste, sbagliamo poco e facciamo le cose bene, andando al doppio di loro, allora possiamo anche vincere questa partita ma tutto dipende da noi. Come mi sto ambientando nella nuova realtà? Sono stato tre anni e mezzo in Italia e quando posso torno, ora però deve iniziare a parlare il francese.

Marsiglia ambiente unico? Appena sono arrivato mi è stato detto che Napoli e Marsiglia sono molto simili… Il Velodrome dà una grande spinta e spaventa gli avversari perché hai un intero stadio che è con te.

Insomma, un ambiente caldo proprio come quello che si respira allo stadio Maradona, tornato a vibrare come ai bei tempi. Anche per i prossimi incontri con Lazio, Atalanta ed Eintracht Francoforte, si prevede che il Napoli faccia registrare il tutto esaurito.